Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Nilgün Belgün dizileri nelerdir? Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden olan başarılı oyuncu Nilgün Belgün hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Nilgün Belgün dizileri nelerdir? Nilgün Belgün korona mı oldu? Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan isimlerden biri de Nilgün Belgün oldu. Peki, Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl?

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?

18 Mart 1953, İstanbul doğumludur.

Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunudur.

Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.

Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.

"İşte Müzik İşte Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.

Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı.

Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı.

Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var.

Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var.

Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.

Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.

NİLGÜN BELGÜN KORONA MI OLDU?

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Belgün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldı.

NİLGÜN BELGÜN'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e açıklama yapan Oylum Seçin, "Annemin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

NİLGÜN BELGÜN ÖDÜLLERİ

1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.

2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.

2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Karmakarışık

İyi Günde Kötü Günde

Hoşça Kal İstanbul

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

Kitapları

İçimdeki Kadın, Filika yayınları

Bir Kadın Bir Erkek, Filika Yayınları (Cengiz Özakıncı ile birlikte)

Hayat... Sen Benimsin, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık(Gülenay Börekçi)

NİLGÜN BELGÜN DİZİLERİ FİLMLERİ

Akasya Durağı - 2009-2012

Papatyam - 2011

Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

Karışık Aile - 2010

Benim Annem Bir Melek - 2008

Yağmurdan Sonra - 2008

Çinliler Geliyor - 2006

Yalancı Yarim - 2006

Mavi Kolye - 2004

3. Tür - 2004

Tatil Aşkları - 2004

Yabancı Damat - 2004

Beybaba/ Koltuk - 2003

Büyümüş de Küçülmüş - 2003

Şeytan Bunun Neresinde - 2002

Şen Kahkahalar - 2001

Güz Gülleri - 2001

Bana Şans Dile - 2001

Bir Demet Kahkaha - 2000

Adada Bir Sonbahar - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Kadınlar Kulübü - 1999

Hayvanlara Dokunduk - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Bizim Mahalle - 1993

Bıçkın - 1988