Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Nilgün Belgün dizileri nelerdir? Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl?
Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden olan başarılı oyuncu Nilgün Belgün hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Nilgün Belgün dizileri nelerdir? Nilgün Belgün korona mı oldu? Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan isimlerden biri de Nilgün Belgün oldu. Peki, Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl?
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?
18 Mart 1953, İstanbul doğumludur.
Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunudur.
Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.
Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.
"İşte Müzik İşte Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.
Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı.
Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı.
Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var.
Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var.
Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.
Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.
NİLGÜN BELGÜN KORONA MI OLDU?
Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Belgün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldı.
NİLGÜN BELGÜN'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e açıklama yapan Oylum Seçin, "Annemin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
NİLGÜN BELGÜN ÖDÜLLERİ
1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.
2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.
2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
Çılgın Hafta Sonu
Bir Kış Öyküsü
Tepetaklak
Papaz Kaçtı
Keşanlı Ali Destanı
Matruşka
Deliler Boşandı
Yedi Kocalı Hürmüz
Karmakarışık
İyi Günde Kötü Günde
Hoşça Kal İstanbul
Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi
Kitapları
İçimdeki Kadın, Filika yayınları
Bir Kadın Bir Erkek, Filika Yayınları (Cengiz Özakıncı ile birlikte)
Hayat... Sen Benimsin, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık(Gülenay Börekçi)
NİLGÜN BELGÜN DİZİLERİ FİLMLERİ
Akasya Durağı - 2009-2012
Papatyam - 2011
Petek Dinçözle 10 Numara - 2010
Karışık Aile - 2010
Benim Annem Bir Melek - 2008
Yağmurdan Sonra - 2008
Çinliler Geliyor - 2006
Yalancı Yarim - 2006
Mavi Kolye - 2004
3. Tür - 2004
Tatil Aşkları - 2004
Yabancı Damat - 2004
Beybaba/ Koltuk - 2003
Büyümüş de Küçülmüş - 2003
Şeytan Bunun Neresinde - 2002
Şen Kahkahalar - 2001
Güz Gülleri - 2001
Bana Şans Dile - 2001
Bir Demet Kahkaha - 2000
Adada Bir Sonbahar - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
Kadınlar Kulübü - 1999
Hayvanlara Dokunduk - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Cümbüş Sokak - 1993
Bizim Mahalle - 1993
Bıçkın - 1988