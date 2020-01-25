Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı
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Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

25.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:48
Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı

'ın ilçesinde belediye tarafından 'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.


Niksar Belediye Başkanı 'ın girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında depremzedeler verilmek üzere gıda, ısınma, kıyafet yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Çilhane Camii yanında bulunan Kent Konseyi'ne giderek yardım malzemelerini teslim etmeleri istendi.


Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye olarak derinden sarsıldık. Kenetlenerek, bu yaraları hızlı bir şekilde sarmak adına; kıyafet, battaniye, pratik malzemeler, gıda vs. olmak üzere Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Kent konseyimiz ile birlikte yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımızdan yardımlarını ivedi bir şekilde Çilhane Camii yanında bulunan Kent Konseyi'ne getirmelerini bekliyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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