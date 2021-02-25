Nikol Paşinyan kimdir? Paşinyan kaç yaşında, nereli? Nikol Paşinyan evli mi?

Karabağ olayı ile sık sık gündeme gelen Nikol Paşinyan kimdir? Paşinyan kaç yaşında, nereli? Nikol Paşinyan evli mi? PAşinyan hayatı, biyografisi!

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

Haziran 1975 doğumlu Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editör. 8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın devamsızlığı gerekçe gösterildi. Paşinyan'ın uzaklaştırma nedeninin yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepkisini çektiği öne sürüldü. 2000 yılında Haykakan Jamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi. Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Jamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur. Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi. Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesinden sonra sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesi ile, "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarılan Paşinyan, Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkarak teslim oldu ve tutuklandı. 2 yıl sonra afla serbest kaldı.

2012 yılında milletvekili seçilerek Toplumsal Sözleşme partisinin lideri olan Paşinyan 2018'de sokağa çıkarak Sarkisyan hükumetine istifa çağrısına liderlik etti. Sarkisyan, Paşinyan ile görüşme kararı aldı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyonlardan canlı yayınlandı. Program sonunda Ermenistan siyasetinde "Karabağ klanı" olarak bilinen yapını lider Sarkisyan yayını terketti. Paşinyan'ın önceliği Ermenistan'ı ekonomik darboğazdan kurtarmaktı ancak Karabağ klanı, güvenlik bürokrasisinde halen etkindi ve Savunma Bakanı olan Davit Tonoyan, Kafkasya'da Ermeni diasporası tarafından da destek bulan gerilimi artıracak "yeni savaş, yeni topraklar" doktrinini ile 11 Temmuz'da, işgal bölgesinde olmayan Tovuz'a saldırdı.

PAŞİNYAN İSTİFASI

16 Ekim 2018'de görevinden istifa etmiştir.Son seçimlerde tekrar Başbakan seçilmiştir. Paşinyan döneminde Ermenistan, demokrasi, basın özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadelede önemli bir gelişme kaydetti.Ermenistan ekonomisi de önemli ölçüde büyüyerek Sovyetler Birliği sonrası dönemde en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline geldi. Dağlık Karabağ sorunu meselesinde, Paşinyan sürekli olarak "Ermeni politik düşüncesine egemen olan Dağlık Karabağ'ın aynı sert tutumuna" bağlı kalmıştır. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'a karşı yaşanan yenilgi ve Karabağ'dan çekilmeye yönelik ateşkes antlaşmasını imzaladığı için kendisine yönelik protestolar düzenlenmektedir.

NİKOL PAŞİNYAN EVLİ Mİ?

Paşinyan, YSU'da tanıştığı gazeteci Anna Hakobyan ile evlidir. Üç kızı ve bir erkek çocukları var. 2012'den beri Haykakan Jamanak'ın yazı işleri müdürüdür. Paşinyan ve Hakopyan resmi olarak evli değiller, kilise törenleri de yoktur. Paşinyan, bir gün bir Ermeni Apostolik kilisesinde evlenmeyi umduğunu belirtti. Oğulları Ashot, 2018'de Artsakh'da (Dağlık Karabağ) askeri hizmet vermeye gönüllü oldu.