Nike, Nikeland ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor!

Roblox'ta Nike hayranlarının bağlantı kurması, oluşturması, deneyimlerini paylaşması ve rekabet etmesi için Nikeland adında yeni bir metaverse dünyası oluşturdu.

Dünyanın en büyük spor eşya üreticilerinden biri olarak kabul edilen ABD merkezli şirket Nike, ani bir kararla Metaverse dünyasına giriş yaptığını açıkladı. Oluşturduğu Metaverse dünyasını çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi olan Roblox'ta gerçekleştirdi.

Nikeland içindkei binalar ve alanlar Nike'ın gerçek hayattaki merkezinden esinlenir ve Roblox topluluğunun çeşitli mini oyunlarda rekabet etme becerilerini test etmesi için ayrıntılı arenalara sahiptir. Lansmanda ziyaretçiler içerisinde yakartop, lav zemin gibi birçok oyunu oynayabilecekler.

Ayrıca Roblox'ta görünümünüzü özelleştirebilmeniz adına Nike markalı çanta, şapka, ayakkabı, krampon, tişört gibi kozmetikler de bulunmaktadır.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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