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Nike, Nikeland ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Nike, Nikeland ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor!

Nike, Roblox'ta Nikeland oluşturarak metaverse dünyasına girişini yaptı

Roblox'ta Nike hayranlarının bağlantı kurması, oluşturması, deneyimlerini paylaşması ve rekabet etmesi için Nikeland adında yeni bir metaverse dünyası oluşturdu.

Dünyanın en büyük spor eşya üreticilerinden biri olarak kabul edilen ABD merkezli şirket Nike, ani bir kararla Metaverse dünyasına giriş yaptığını açıkladı. Oluşturduğu Metaverse dünyasını çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi olan Roblox'ta gerçekleştirdi.

Nike, Nikeland ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor!

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Nikeland içindkei binalar ve alanlar Nike'ın gerçek hayattaki merkezinden esinlenir ve Roblox topluluğunun çeşitli mini oyunlarda rekabet etme becerilerini test etmesi için ayrıntılı arenalara sahiptir. Lansmanda ziyaretçiler içerisinde yakartop, lav zemin gibi birçok oyunu oynayabilecekler.

Ayrıca Roblox'ta görünümünüzü özelleştirebilmeniz adına Nike markalı çanta, şapka, ayakkabı, krampon, tişört gibi kozmetikler de bulunmaktadır.

Nike, Nikeland ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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