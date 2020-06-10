Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor
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Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor

Nikaragua'da korona virüse bağlı ölüm oranlarını gizlemek için hükümetin emriyle cesetlerin geceleri gömüldüğü ortaya çıktı.

10.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:11

Nikaragua'da korona virüse bağlı ölüm oranlarını gizlemek için hükümetin emriyle cesetlerin geceleri gömüldüğü ortaya çıktı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, korona virüs salgını sonucu meydana gelen ölüm sayısını gizlemek için ilginç bir yöntem seçildi. Hükümetin emri ile alınan karara göre, korona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin cesetlerinin gece saatlerinde gömüldüğü ortaya çıktı. Gece gerçekleştirilen defin işlemlerine ilişkin sosyal medyaya yüklenen çok sayıda görüntü kısa süre tartışmaların da odağını oluşturdu. Sosyal medyada yayımlanan birçok video sonrasında ortaya atılan ifadeler Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti tarafından yalanlanırken, doktorlar ve sivil toplum kuruluşları hükümet aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Uzun süredir bağımsız sivil toplum kuruluşları ve mağdur aileleri gece gömülen cesetlerin KOVID-19'a bağlı olduğunu iddia ediyordu. Geceleri yapılan cenaze törenlerinin videoları sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Ölümleri diğer hastalıklara bağlayan hükümet, cesetlerin neden ailelere verilmediğini ya da gece gömüldüğünü cevaplamadı.

BİR MEZARLIĞA SON 5 GÜNDE 50 CESET GÖMÜLDÜ

Başkent Managua'da bulunan Jardines del Recuerdo mezarlığı girişinde 4 Haziran'da kaydedilen ve sosyal medyaya yüklenen bir video ise iddiaların artmasına neden oldu. Son 5 günde yalnızca Jardines del Recuerdo mezarlığına en az 50 cesedin gece saatlerinde gömüldüğü ifade edildi.

8 DOKTOR GÖREVDEN ALINDI

Nikaragua halk sağlık sisteminde çalışan sen az 8 doktorun görevden alındığı öğrenildi. Doktorların görevden alınmasına gerekçe olarak korona virüs salgınında alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle Ortega hükümetini eleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan hükümet, virüsün kontrol altında olduğu ifade ederek karantina ilan etmezken ülkedeki 30 kadar tabipler birliği gönüllü karantina çağrısında bulundu. Salgın ile mücadele devam ederken Ortega hükümeti okulların eğitime devam etmesi kararı vermiş ve futbol maçları da gerçekleştirilmişti.

Nikaragua'da bugüne kadar bin 464 kişide korona virüs tespit edildiği açıklanırken 55 kişini de hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak yerel kaynaklar, korona virüs vaka sayısının en az 5 bin olduğunu ve can kaybının açıklananın aksine binden fazla olduğunu ifade ediyor.

Serkan Bayar/İHA

Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor

Kaynak: İHA

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