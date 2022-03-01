Nikâh masasında sürpriz doğum günü kutlaması

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - Ak Parti Altınova eski Gençlik Kolları Başkanı Altınova İlçe Yönetim Kurulu üyesi Özkan Tekin, Sümeyye Aykan ile yapılan nikah töreninde dünya evine girdi.

Özkan Tekin-Sümeyye Ayhan çiftinin nikahını kıyan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a gelin ve damat tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Doğum günü pastasını kesen Başkan Oral, karşılaştığı sürprizden dolayı mutlu olurken genç çifte teşekkür etti.

Mustafa-Emine Tekin çiftinin oğlu Özkan ile Ahmet Mevlüde Ayhan Çiftinin kızları Sümeyye, Tavşanlı Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen nikah töreniyle dünya evine girdiler. Nikah törenine; AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, AK Parti İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın kıydığı nikahta AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş evlenme cüzdanını Sümeyye Ayhan'a verdi. Nikahın ardından genç çift Başkan Oral'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Oldukça duygulanan Başkan Oral, "Ben değerli kardeşlerimin bu mutlu gününe tanıklık etmek ve onların birlikteliğine ortak olmak için gelmiştim. Sağ olsunlar onlar benim doğum günümü kutladılar. Rabbim sizlere bir ömür mutluluk nasip etsin inşallah, çok teşekkür derim" diye konuştu. - YALOVA