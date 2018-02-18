Nijeryalı Futbolcudan Mehmetçik'e Destek

Islahiyespor'un 67 yıl sonra kadrosuna kattığı ilk yabancı futbolcu olan Nijeryalı Nsidibe Linus Oliver, Nizipspor maçında attığı golleri Mehmetçiğe armağan etti. Gaziantep Süper Amatör Lig maçında Islahiyespor, ezeli rakibi Nizipspor'u 3-0 mağlup ederken, maçta takımı Islahiye adına 2 gol kaydeden yeni transfer Oliver, hem oynadığı futbolla hem de maç sonu yaptığı anlamlı davranışla beğeni topladı. Nijeryalı futbolcu, maçtan sonra Türk bayrağı önünde video çekerek, Mehmetçiğe destek oldu.

GOLLERE DEVAM MEHMETÇİĞE SELAM

Türk bayrağının önünde çekilen videoda Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik için asker selamı veren Oliver, attığı golleri de Türk askerine armağan ettiğini söyledi. Türkçe, 'Gollere devam, Mehmetçiğe selam' mesajı da veren başarılı futbolcu, eski takımı İzmir Güraltay'da oynadığı 8 maçta 8 gol atan Oliver, İslahiyespor forması ile attığı 2 gol ile bu sayıyı 10'a çıkardı.

MEHMETÇİK İÇİN TEZAHÜRAT

Türkiye'yi çok sevdiğini de vurgulayan Oliver, Türkçe yaptığı tezahüratta da 'En büyük asker bizim asker' ifadelerini kullandı.

Nizipspor maçıyla ilgili yaptığı yaptığı değerlendirmede 3 puanı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Oliver, bir yıl önce geldiği Türkiye'de Süper Lig'de forma giymek istediğini ifade etti.

(Bekir Şentürk/İHA)