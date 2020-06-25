Nijeryalı Çiftçilerin Shell'e Karşı Savaşı Sürüyor
Nijerya'daki Ogale ve Bille toplulukları uzun süredir bölgelerindeki petrol sızıntısından şikayetçi. Topraklarına ve su kaynaklarına petrol sızan yerliler bölgede faaliyet gösteren Shell firmasına açtıkları davayı üst mahkemeye taşıdı.
25.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:22
Nijerya'daki Ogale ve Bille toplulukları uzun süredir bölgelerindeki petrol sızıntısından şikayetçi. Topraklarına ve su kaynaklarına petrol sızan yerliler bölgede faaliyet gösteren Shell firmasına açtıkları davayı üst mahkemeye taşıdı.
Kaynak: DailyMotion.com