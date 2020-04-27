Nijerya'da mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi
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Nijerya'da mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden sipariş götürdükleri Nijerya'da, koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi.

27.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:35
Nijerya'da mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden sipariş götürdükleri Nijerya'da, koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi üyesi Mehmet Gök'ün,  alüminyum doğrama ve dış cephe kaplama sistemleri ihracatı yapan şirketinde çalışan Hüsamettin Tepe, Ali Vargün, Bilal Karadağ ve Yücel Şentürk, koronavirüs salgını öncesi, sipariş teslimi için Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitti. Ancak salgınla birlikte getirilen seyahat kısıtlaması nedeniyle 4 işçi geri dönemeyerek, mahsur kaldı.

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy'un, AK Parti Alanya İlçe Başkan Mustafa Toklu ile yaptığı görüşmelerin ardında durum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iletildi.Bakan Çavuşoğlu'nun talimatıyla, 4 işçi dün THY'ye ait uçakla Türkiye'ye getirildi.İşçiler, 14 günlük karantina için Aydın'da yurda yerleştirdi.

MÜSİAD Şube Başkan Mustafa Durusoy, "Mehmet Gök'e ait firmanın 4 çalışanı, yaklaşık 6 ay önce başladıkları montajın bitmesine rağmen 20 gündür, Covid-19 sebebiyle iptal edilen yurt dışı seferlerinden dolayı Abuja'da mahsur kaldı. MÜSİAD Alanya Şubesi olarak girişime başladık. Bu süreçte aktif rol alarak, 4 hemşehrimiz ve çalışanımızın ülkemize getirilmesinde büyük pay sahibi olan Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya, MÜSİAD Genel Merkezi'mize ve dünyanın dört bir yanında vatandaşımızı yalnız bırakmayarak ülkemize getirilmesini sağlayan Antalya'mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve ekibine şahsım, üyelerim ve yurt dışından gelen çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız sağlık kontrollerinin ardından Aydın'da bir devlet yurdunda karantina süreci sona erinceye kadar bekleyip, daha sonra ailelerine kavuşacak" dedi.


Kaynak: DHA

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