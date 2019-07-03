Nijerya da Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'ne katılıyor

Afrika kıtasının en büyük ekonomisine sahip Nijerya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'ne (AfCFTA) katılma kararı aldı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın AfCFTA'ya katılmayı kabul ettiğini ve bununla ilgili anlaşmayı Nijer'in başkenti Niamey'de yapılacak Afrika Birliği Zirvesi'nde onaylayacağını duyurdu.

Bu anlaşmayla Nijerya'nın komşu ülkelerle ticaretinin artacağını ifade eden Buhari, yerel üretimin teşvik edilmesi ve çiftçiliğin geliştirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Devlet Başkanı Buhari, "Tavrımız çok açık, serbest ticaret adil bir şekilde yürütüldüğü sürece destekleriz." ifadesini kullandı.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla sayıda ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip.

Afrika Birliği'nin 1,2 milyar nüfus ve 2,5 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası bulunuyor. Üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde, kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde etmiş olacak.

Anlaşmayı Benin ve Eritre dışında tüm Afrika ülkeleri onayladı.

Kaynak: AA