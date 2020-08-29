Nihat Hatipoğlu öldü mü? Nihat Hatipoğlu öldü iddialarına yanıt verdi! Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
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Nihat Hatipoğlu öldü mü? Nihat Hatipoğlu öldü iddialarına yanıt verdi! Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?

İlâhiyatçı Akademisyen Nihat Hatipoğlu'nu koronavirüse yakalandığının açıklanması sonrası Nihat Hatipoğlu hakkında çeşitli iddialar ileri sürüldü. Nihat Hatipoğlu öldü iddiaları ortaya atılırken Nihat Hatipoğlu öldü iddialarına yanıt geldi!

Nihat Hatipoğlu öldü mü? Nihat Hatipoğlu öldü iddialarına yanıt verdi! Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
29.08.2020 08:35 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:47

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti. Yaşananlar sonrası Nihat Hatipoğlu öldü iddialarına yanıt geldi. Peki, Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?

NİHAT HATİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medyada "Nihat Hatipoğlu Öldü" iddialarına karşılık yanıt verdi.

Nihat Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın." sözlerini dile getirdi.

NİHAT HATİPOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı. "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi: "Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

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