Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
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Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek

Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu, dualarıyla kendisine destek olanlar için teşekkür mesajı yayınladı. Hatipoğlu'nun gönderisinin altına yapılan yorumları okuyanlar, "Nihat bey ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmiyor" diyen Gökhan Özoğuz'a göndermede bulundu.

29.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:45

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medyadan yayınladığı son mesajda dualarıyla kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti. Ünlü ilahiyatçının teşekkür paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Sevenlerinin dualarıyla yalnız bırakmadığı Hatipoğlu'nun gönderisinin altındaki yorumları okuyanlar "Hani bu ülkenin yüzde 75'i Nihat Hatipoğlu'nu sevmiyordu?" şeklinde yorumlar yaparak Gökhan Özoğuz'a göndermede bulundu.

"BEN RABBE GİTMEKTEN HİÇ ENDİŞE ETMEDİM"

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na da bulaştı. Durumu stabil olan ve evinde tedavi gören Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hastalığına sevinenler olduğunu belirterek "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorum Athena Gökhan'ı mahçup edecek

GÖKHAN ÖZOĞUZ RAHATSIZ OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun sözlerinden rahatsız olan ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ünlü ilahiyatçıya yanıt olarak "Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek

HATİPOĞLU POLEMİĞE GİRMEDİ

Gökhan Özoğuz'a yanıt verip polemiğe girmek istemeyen Nihat Hatipoğlu da yaptığı son paylaşımda dualarıyla kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu satırlara yer verdi: "Dostlarım, inşallah sıkıntıyı aşacağım, dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek grubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı 7'den 77'ye... Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyonlarcasını Allah size saysın. Amin."

SEVENLERİNDEN "HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ" MESAJI

Hatipoğlu'nun kendisi için dua edenlere teşekkür ettiği son paylaşımın altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Yapılan olumlu yorumları görenler "Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmiyor" diyen Gökhan Özoğuz'a göndermede bulunarak "Hocamızın arkasındayız" mesajı verdi.

İşte Hatipoğlu'nun gönderisinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorum Athena Gökhan'ı mahçup edecek



Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahçup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Haber Yorumları (33)
NENO: gökhan gibi suratı meymanatsız kişiler hiç bir zaman çoğul düşünceye katılmazlar. Bir şekilde azınlık düşünceyle dikkat çekmek ve üzerindeki tiksintili sıfatını gizlemek isterler. Ne yaparsan yap. iğrenç birisin, tiksinti veriyorsun. dövmelerde o yüzden. dövmeye dikkat çekip meymanatsızlığını kendince örtmeye çalışıyor.
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GURBET AY: Sen nasıl bir insansın insan bile olamazsın Rabbimin verdiği hastalığa sevinecek kadar zavallısın oysaki o hastalık belkide onun makamını yükseltecek siz hocamın dediği gibi din düşmanı zavallı bir insansın senin nefret ettiğin adam ey kendine gel müslüman dediğinde bir çok insan imana geldi biz ne yaparsak onun hakkını ödeyemeyiz rabbim den şifa dilerim
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GURBET AY: Sen nasıl bir insansın insan bile olamazsın Rabbimin verdiği hastalığa sevinecek kadar zavallısın oysaki o hastalık belkide onun makamını yükseltecek siz hocamın dediği gibi din düşmanı zavallı bir insansın senin nefret ettiğin adam ey kendine gel müslüman dediğinde bir çok insan imana geldi biz ne yaparsak onun hakkını ödeyemeyiz rabbim den şifa dilerim
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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