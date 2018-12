Nihan Kaya ile Sanatsal Yaratıcılık Atölyesi Başlıyor

"Kırgınlık", Kar ve İnci", "Disparöni", "Buğu", "Gizli Özne" romanları ve "Ama Sizden Değilim", "Çatı Katı" öykü kitaplarının yanı sıra "Yazma Cesareti", "Fildişi Kuyu" inceleme kitaplarıyla bilinen Nihan Kaya, yeni bir atölye için hazırlanıyor. Yazarlık Enstitüsü tarafından düzenlenen "Nihan Kaya ile Sanatsal Yaratıcılık Atölyesi: Kendi Hikâyemizi Yaratmak", 16 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazar günleri saat 15.00-17.00 arasında Beşiktaş'taki Daire Coworking'de gerçekleştirilecek.

Atölyede edebiyat yapıtlarının, sanatsal yaratıcılığın, öykü türünün ve kendi hikâyemizi yaratmanın dinamikleri masaya yatırılacak. İsteyen her katılımcı, atölyeyi bir metin yazarak tamamlayacak. Yaratıcılığını geliştirmek, kurmaca metin yazmak, yeni bir okuma deneyimi kazanmak isteyen herkes bu atölyeye katılabilir.

"Nihan Kaya ile Sanatsal Yaratıcılık Atölyesi: Kendi Hikâyemizi Yaratmak" hakkında detaylı bilgiye https://www.yazarlikenstitusu.com/sanatsal-yaraticilik adresinden ulaşabilirsiniz.

NİHAN KAYA KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunu. İngiltere'de University of Essex, Centre for Psychoanalytic Studies'te Psikanaliz üzerine yüksek lisans yaptı. King's College London'da Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde yazdığı doktora tezi, sanatsal yaratıcılığı Jung açısından inceliyordu. 2005'ten bu yana, edebiyat ve psikoloji alanlarında Avrupa ve Amerika'nın değişik yerlerinde konferans tebliğleri sundu, konuşmalar yaptı. Türkçede psikoloji içerikli romanlar, İngilizcede sanat ve edebiyat konulu psikoloji metinleri yayınladı. Çatı Katı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği ödülü aldı. Routledge Yayınlarından çıkan Dreaming the Myth Onwards: Revisioning Jungian Therapy and Thought (2008) ve The Blazing Sublime: Thresholds and Pathways between Jung and Lacan (2019) kitaplarının ortak yazarlarından. MEF Üniversitesi Psikoloji bölümünde ders veriyor.