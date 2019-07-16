Nihal Olçok'tan "CHP'li Özgür Özel'e teşekkür telefonu açtı" iddiasına yanıt

Nihal Olçok, bugün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın köşesinde yer alan ve CHP'li Özgür Özel'e teşekkür ettiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Muharrem Sarıkaya'nın köşesinde yer alan iddia şöyleydi:

"'Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının göz yaşları, feryadı aynıdır...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir süre önce bunu söyleyince kendine bir mesaj gelmiş.

Mesajı yollayan AK Parti'nin propaganda işini yıllarca başarılı bir şekilde yürüten ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprü üzerinde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit düşen Erol Olçok'un eşinden başkası değilmiş...

Nihal Olçok, "Bir gün kim böyle bir benzetme yapar?" diye düşündüğü sırada Özel'den gelencümleden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş...

Yakında buluşup sohbet etmeye karar vermişler.

Dedik ya yeni siyaset sistemi"

NİHAL OLÇOK'TAN SARIKAYA'NIN İDDİASINA YANIT

Olçok ise sosyal medya hesabında bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Olçok, şu ifadeleri kullandı;

"Ayıp değilimi, YALAN söylemek. Bırakın beni alet etmeyi, bu ne terbiyesizlik"