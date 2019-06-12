Nihal Olçok'tan "Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı" diyen Soylu'ya tepki

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı" sözlerinden dolayı tepki gösterdi.

"AZICIK DAHA AZ ACITIN"

Sosyal medya hesabı üzerinden Soylu'ya ilişkin paylaşımda bulunan Olçok, "Evladım Abdullah ve babası Erol Olçok vatan için şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da azıcık daha az acıtın" diye yazdı.

Nihal Olçok şunları kaydetti:

"Yanılıyorsunuz sayın @suleymansoylu, evladım Abdullah ve babası Erol Olçok vatan için şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da azıcık daha az acıtın. Yoksa acı bulaşıcıdır."