Nihal Olçok Akşener'den randevu talep etti: Gece, gündüz nereye derseniz hazırım

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talebinde bulundu.

"GECE, GÜNDÜZ NEREYE DERSENİZ HAZIRIM"

Meral Akşener'in kendisi hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasındaki gizliliğin kaldırılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vermesi hakkındaki İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yaptığı paylaşımı alıntılayan Olçok, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @meral_aksener, sizden daha da öncelikli bir "anneden, anneye" istirhamdır. İki anne olarak konuşalım. Burdan herkesin huzurunda, gizli saklı,kapalı kapılar ardından değil açık açık randevu talep ediyorum, tek ricam var oda zaman dar olmasın. Gece, gündüz nereye derseniz hazırım."