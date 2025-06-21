Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan'ın sağlık durumu ağırlaşmıştı. 23 kiloya kadar düşen genç isim, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaydı. Maalesef Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Nihal Candan'ın eski eşi Mehmet Faruk Çiçek kimdir?

NİHAL CANDAN ÖLDÜ MÜ?

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan hayatını kaybetti.

ANOREKSİYAHASTALIĞI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı dönemde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre Candan, yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervoza teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Bu hastalık, kişinin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yaşamasına neden oluyor.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Asıl adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Nihal Candan, televizyon ekranlarında ilk kez 2014 yılında TV8'de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla tanındı. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldığı yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Programın ikinci sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri koltuğunda otururken, Soner Sarıkabadayı bir bölümde konuk jüri olarak programa dahil olmuştu.

Nihal Candan'ın 1997 doğumlu Bahar Candan isminde bir kız kardeşi de bulunuyor. Bahar Candan da aynı yarışma ile tanınmış ve kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam eden Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan yarışmada gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

NİHAL CANDAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Hayır, Nihal Candan şu anda evli değildir. Medeni durumu bekâr olarak bilinmektedir. Bir süre önce evlilik yapmış ve bu evliliği olaylı bir şekilde sonlandırmıştır.

NİHAL CANDAN'IN ESKİ EŞİ MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek Türk iş insanıdır. Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco'nun sahibidir. 1 Şubat 1986'da Şırnak'ta doğdu. Annesi Yüksel hanım, babası Hasan Çiçek'dir.

Çocukluk yaşamını önce Şırnak'ta geçirdi, aile daha sonra Mersin'e taşındı. Mehmet Faruk Çiçek Mersin kolejini bitirdi. Toros Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ticaret hayatına atıldı.

Mehmet Faruk Şimşek, ailesinin de desteği ile 2014'te Seyid Lojistik firmasını kurdu. Çiçek'in Türkiye çapında temsilcilikleri ve acenteleri bulunmaktadır. Seyid Lojistik, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki ülkelere taşımacılık hizmetini yapmaktadır.

Mehmet Faruk Çiçek lojistik işinin yanı sıra nargile tütünü üreticiliği de yapmaktadır. Mersin ve İstanbul'da ofisi bulunan Çiçek, firmaları aracılığı ile 15 ülkeye ihracat yapmaktadır.