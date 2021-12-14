Niğde Valisi Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şimşek, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" fotoğraflarını seçen Şimşek, spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" karesine oy verdi.

Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafların büyük bir emeğin ürünü olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çok güzel hizmetler yapıyor. Doğru, tarafsız ve ilkeli haber ciliğin misyonunu üstlenmiş durumda. Bu özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Anadolu Ajansımızın gece gündüz, kar kış demeden büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan tüm personelini tebrik ediyorum. Kullandığımız oyun hayırlı olmasını diliyorum."

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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