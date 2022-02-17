Niğde Ülkü Ocakları'nda devir teslim töreni

NİĞDE (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde Niğde Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Gencer görevini Alper Doğanay'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Yıldırım, "Bir milletin geleceğe dair en büyük hazinesi gençliğidir, bu bağlamda Ülkü Ocakları önemli ve anlamlıdır." dedi.

Ülkü Ocaklarının 50 yıllık mazisinin başarılarla dolu olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Karabağ'da, Hocalı'da soydaşlarımıza yapılan zulmü önlemek adına gereken mücadeleleri sergiledik ve Türkiye'nin sayesinde Karabağ'da zafer elde edildi. 100 yıl sonra Libya'da artık Türk bayrağı dalgalanıyor. Irak'ta, Suriye'de etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Doğu Akdeniz'de varlığımızı hissettiriyoruz. Cumhur İttifakı, Türk gençlerine imkan tanımış ve bu imkan neticesinde Türkiye dış politikada, terörle mücadelede ve milli güvenlik konusunda en güçlü dönemini yaşıyor."

Yıldırım, Gencer'e çalışmaları için teşekkür ederken yeni Başkan Doğanay'a başarılar diledi.

Devir teslim törenine MHP İl Başkanı Cumali İnce de katıldı.