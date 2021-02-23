Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilere göre Nevşehir ve Yozgat'ta vaka sayıları geçen haftaya göre düşerken, Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'ta yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilere göre Nevşehir ve Yozgat'ta vaka sayıları geçen haftaya göre düşerken, Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'ta yükseldi.

Niğde Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Niğde'de vaka sayısının 100 binde 54 olduğunu, bu hafta rakamın 100 binde 57'ye yükseldiğini söyledi.

Ciddi bir atış olmadığını ancak kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Koç, "Bu belki haftaya 100 binde 40 olabilir. Bu tamamen ildeki alınan önlemler ve vatandaşların bireysel anlamda kurallara uymasıyla ilgili. Herkes için bir güvenlik önlemi alınamaz. Toplum ne kadar önlem alabilirse ne kadar kurallara uyarsa gelecek hayatımız da o kadar rahat olacak." dedi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de vaka sayısı 100 binde 43,23'ten 47,36'ya çıktı.

Kentte taksicilik yapan Mehmet Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, bir an önce bu beladan kurtulmak istediklerini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayan Baştuğ, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına da uymasını istedi.

Vatandaşlardan Mehmet Erol da son bir haftada kentte vaka sayısının arttığını herkesin gördüğünü ifade ederek, "Hafta sonu yasağı öncesi cuma ve sonrasında pazartesi günleri vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için merkezi yerlerde yoğunluk oluşturuyor. Halkımızın daha dikkatli olmasını istiyoruz. Önce aileler olarak gerekli tedbirleri alırsak inşallah en kısa zamanda bu illetten kurtuluruz." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat, Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde 100 binde 37,70 koronavirüs vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk da artmaya başladı.

Emniyet ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Aşağı Nohutlu Mahallesi muhtarı Rasim Demirkapak, devletin koyduğu kurallara herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Demirkapak, "Herkesin maske, mesafe kurallarına uyması lazım. Devlet ne kadar koşturursa koştursun, vatandaşın kendisinin kurallara uyması gerekir. İnşallah vatandaşlar kurallara tam uyar da bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz." dedi.

Kırşehir

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede haftalık vaka sayısı 100 binde 35'in altında olan iller arasındaki Kırşehir'de, alınan tedbirlere uyulması için ekipler meydan, işlek cadde ve parklarda denetimlerini sürdürüyor.

Cacabey Meydanı ile kentin en işlek yerleri olan Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar ikaz ediliyor.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ve servislerde 10 hastanın tedavisine devam ediliyor.

Kentte konfeksiyon işi yapan Hüsamettin Öztürk, Kırşehir'de vaka sayılarında düşüş ya da yükseliş olmasına bakmadan kurallara uyduklarını söyledi.

Salgının bir an önce bitmesini en çok esnafın istediğini belirten Öztürk, "Dünya bu virüsle mücadele ediyor. Salgın biterse tüm sektörler hareketlenecek. Kurallara dikkat ederek yaşamamız gerekiyor." dedi.

Hediyelik eşya satan Sema Aydın da rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam edeceğini vurgulayarak, "Herkes devletimizin belirlediği kurallara uyarsa bu virüs belasından kurtularak eski güzel günlerimize döneriz." diye konuştu.

Kayseri

Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde, 15-21 Şubat tarihleri arasında Kayseri, 100 binde 74,08 vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından, "Karşılaştığımız uygunsuz durumların başında cenaze ve taziyeler gelmektedir. Ayrıca hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı, Pastırmacılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Millet Caddesi gibi insan yoğunluğunu olduğu bölgelerde polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıyor.

Kayseri Kazancılar Çarsısı'nda esnaf İhsan Gülderdi, bu süreçte vatandaşların biraz daha sabır göstererek kurallara riayet etmesiyle düzlüğe çıkılacağına inandığını söyledi.

Bu süreçte esnafın zor günler geçirdiğini ifade eden Gülderdi, "Son bir yıldır pandemi nedeniyle işlerimizde azalma söz konusu. İnsanlarımızın biraz daha dikkat etmesi sayılarda düşüş olmasına neden olur ama görüyoruz ki son bir kaç aydır özellikle hafta sonu kısıtlamalarını ihlal edenler var. Aslında biraz daha dikkat etsek bu sayılarda düşüş olacak ve yavaş yavaş normalleşme sürecine girilecek, rahatlayacağız." dedi.

Pastır satıcısı Abudullah Akçakoyunlu da vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uyması neticesinde rahata kavuşulacağını söyledi.

Vatandaş Ahmet Ergin de "Tedbirleri biraz daha sıkılaştırmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlikten başka alacağımız bir tedbir yok. Aşı yaygınlaştıkça virüsün hızının kesileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Nevşehir

Açıklanan son verilere göre, 100 binde 50,83 vaka sayısı görülen Nevşehir'de vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda polis, cadde ve sokakları denetleyip uyarıda bulunuyor.

Kent sakinlerinden Bayram Şahin, bir hafta önce 66,16 iken vaka sayısının 16 puan gerilemesinin rehavete neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kurallara uymamız gerektiği konusunda bilinç uyandı. Ancak bugünlerde oranlar düşük görünse de hala yüksek olduğunu idrak edip, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak zorundayız. Sıcak kanlı bir milletiz ama eski günlere kavuşmak için kurallara rehavete kapılmadan uymamız gerekiyor." dedi

Hatice Sevgi ise mümkün oldukça evde kaldığını, sadece fatura ödemeleri için dışarı çıktığını belirterek, "İnşallah bugünleri atlatacağız. Ben hiç dışarı çıkmıyorum ama bazıları bunaldım deyip kendini dışarı atıyor. Maskeyi çenesine indirip gezenler oluyor. Devletimiz bizim sağlığımız için çaba harcıyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, birçok ülkeye kıyasla Türkiye bu sorunu daha kolay atlatıyor." şeklinde konuştu.

Sivas

Sivas da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde, 15-21 Şubat tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Bakanlık tarafından geçen hafta açıklanan verilerde Sivas'ta 100 binde 33,08 olan sayı, bu hafta 38,37'ye yükseldi.

Kentte, bazı ilçelerde koronavirüs vakalarının artmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni tedbirler alındı.

Koyulhisar ilçesinde, il dışından geleceklerin 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul