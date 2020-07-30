Niğde Eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbabasını ağır yaraladı
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Niğde Eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbabasını ağır yaraladı

Eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbabasını ağır yaraladıNİĞDE'de, Burak K., eski eşi Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldürdü, eski kayınvalidesi Meral Yılmaz ve kayınbabası Ahmet Yılmaz'ı ise ağır yaraladı.

30.07.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:49

Eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbabasını ağır yaraladı

NİĞDE'de, Burak K., eski eşi Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldürdü, eski kayınvalidesi Meral Yılmaz ve kayınbabası Ahmet Yılmaz'ı ise ağır yaraladı. Burak K., evde bulunan 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi Cabbar Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Burak K., iddiaya göre ailesiyle birlikte yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz'ın yanına geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Burak K., eski eşi Süheyla Yılmaz, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'a bıçakla saldırarak, yaraladı. Olayın ardından şüpheli, evdeki 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı. Bağrışmaları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süheyla Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Meral- Ahmet Yılmaz çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli Burak K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Niğde Eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbabasını ağır yaraladı

Kaynak: DHA

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