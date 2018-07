Niğde'den 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek

NİĞDE - CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı ve Kurultay Delegesi Nevriye Sayın CHP'de olağanüstü kongre için imza toplanması sürecinde "Değişim ve Umut Kurultay'na destek verdiklerini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz, Muharrem İnce'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Türkiye'de bir umut olan bir değer olduğunu söyledi.

Yılmaz yaptığı basın toplantısında şunları dedi: "CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz ;"24 Haziran'daki seçimlerden sonra partimizde bir imza, umut ve değişim kurultayı için bir imza kampanyası başlatılmıştır delegeler ve milletvekilleri tarafından. Bizde Niğde'de siyaset yapan ve Niğde'nin sorunlarıyla ilgilenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne emeği olan insanlar olarak bu kurultay çağrısına olumlu yönde cevap veriyoruz ve desteklediğimizi sizlere açıklamak istiyoruz. Bildiğiniz üzere 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayımızı Sayın Muharrem İnce yaklaşık yüzde 31'e yaklaşan bir oy oranıyla aslında bir başarı yakaladı.Y ani Türkiye'de yaklaşık her üç kişiden birinin oyunu almayı başarabildi. İlimiz Niğde'de de oylarımız 55 Bin civarında yanılmıyorsam Muharrem Bey oy aldı. Ciddi bir oy. Liderlik vasfı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde. Bunu gözlemliyoruz. Son derece hazır cevap, son derece donanımlı, milletin hoşuna gidebilecek çalışmaları olan hem solda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Türkiye'de bir umut olan bir değerimizdir. Biz bu değerimize sahip çıkmak istiyoruz. Milletvekilimizle birlikte ilimizde 7 tane kurultay delegemiz var Niğde'de. Kulislerde konuşulanları söyleyeyim 3 arkadaşımızın değişim ve umut kurultayına destek verdiğini öğrendik. Tabi önümüzde 8 günlük bir daha süre var. Niğde'de bu imza sayısı muhtemelen artacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana bir çok emeği geçen isim olmuştur. Şuandaki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin de partimize ciddi manada katkıları olmuştur. Bunları hiçbir zaman yadsıyamayız. Sayın Genel Başkan ve ekibine karşı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir saygısızlık içerisinde değiliz onları da her zaman sevgiyle saygıyla yad etmek isteriz öyle de yapıyoruz"dedi.

Seçimler bizi mahvetti

Kurultay Delegesi Nevriye Sayın ise "Ben değişimden yanayım. Şöyle ki biz kadın kolları olarak gerçekten büyük bir özveriyle çalıştık bütün seçimlerde ve her seferinde hayal kırıklığına uğramak bizi mahvetti. Biliyorsunuz kadın kolları sahalarda çalışır, alanlarda çalışır ve ev ev gezeriz. Düşünebiliyor musunuz Niğde'de 50 Binden fazla ev gezmişiz referandumda. Bu kolay bir iş değil. Bir değişimden yana tavır koydum ben. Bu kadınların emekleri de yok sayılıyor. Hiç bir zaman taktir edilmedik, edilemedik hele hele bu son seçim bizi mahvetti" diye konuştu.