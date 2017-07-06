Niğde'deki Trafik Kazası

Niğde'de hafif ticari araç ile içinde 6'sı çocuk 11 kişinin bulunduğu otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadın ile 3 çocuğun cenazeleri defnedildi.



Niğde-Adana karayolu Kaynarca köyü yakınlarında dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ebru Tuncer ile çocukları 8 aylık Pelinay ve 7 yaşındaki Yaren ile yakınları 5 yaşındaki Hazan Karaduman'ın otopsi işlemleri tamamlandı.



Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Ebru Tuncer ile çocukları Pelinay ve Yaren Tuncer'in cenazeleri, Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde toprağa verildi.



Hazan Karaduman'ın cenazesi ise Niğde Merkez Dışarı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığında defnedildi.



Öte yandan, kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Yasin Çağlayan ile otomobildeki 5 kişi, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Ramazan Karaduman ile aynı araçtaki Oğuz Tuncer'in tedavileri ise devam ediyor.



Ramazan Karaduman yönetimindeki 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yasin Çağlayan idaresindeki 51 DN 156 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.