Niğde'de kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
AKSARAY (AA) - Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Niğde- Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
AA / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri
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