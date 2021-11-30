Niğde'de kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Niğde'de kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

AA / Ali Kadı - Haberler | Güncel
Niğde'de kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

AKSARAY (AA) - Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Niğde- Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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