NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI
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NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadı başladı.

TÜRKİYE'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadı başladı.

Niğde'de Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan elma hasadı başladı. Erkenci çeşit olarak bilinen gala çeşidinin hasadının yapıldığını anlatan Niğde Elma Üreticiler Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Türkiye'nin dünyada elma üretiminde 3 milyon 500 bin ton üretimle 3'ncü sırada yer aldığını, Niğde'nin ise elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde 450 bin ton ile üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Kaplan, "Niğde bölgesinde ürettiğimiz elma çeşitlerimiz daha çok gala, golden, skarlet. Niğde'de 230 bin dekar alanda üretimi yapılan elma çeşitleri yurt dışına ihraç ediliyor. 230 bin dekar alanda 450 bin ton elma rekoltesi bekleniyor? dedi.

NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI
NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI
NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI
NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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