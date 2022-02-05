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Niğde Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

AA, Hamza Tav - Güncel
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Niğde Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Niğde Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Türkiye'nin en büyük sendikası olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Özdemir, toplu sözleşmenin bu sıkıntılı süreçte işçilere cansuyu olacağını belirterek, ücret artışının piyasa şartlarının üzerinde olduğunu ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Bölgemizde bizim kadar yüksek maaş veren başka bir belediye yok. Belediyenin gerçek sahipleri çalışanlarıdır. Bu sözleşme onların özverili çalışmalarının karşılığıdır. Biz popülist yaklaşımlar yerine her zaman işçilerimizin geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Özdemir ile Hak-İş Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel sözleşmeye imza attı.

Sözleşmeyle maaşlarda yaklaşık yüzde 40 artış sağlanmış oldu.

AA / Hamza Tav - Güncel

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