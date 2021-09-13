Niğde Belediyesi öğretmen ve öğrencilere maske ve kolonya dağıttı

Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açılan okullarda, öğretmen ve öğrencilere sağlık çantası dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bütün okullarda öğretmen ve öğrencilere içinde maske ve kolonya olan çanta dağıtıldı.

Cumhuriyet İlkokulundaki dağıtıma Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, salgın sürecinin gölgesinde yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Belediye ekiplerinin, salgının başlamasından bu yana okulları dezenfekte ettiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, almış olduğu önlemlerle öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçlamaktadır. Bizim önceliğimiz her zaman için çocuklarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Niğde merkezde yer alan bütün öğrenci ve öğretmenlerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık çantası dağıtıyoruz, yaklaşık 35 bin sağlık çantasının dağıtımına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Çocuklarımızı virüse karşı koruyarak en iyi şekilde eğitimlerini almaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Buradan sevgili öğrencilerimizi sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusunda dikkatli olmaları için uyarıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.