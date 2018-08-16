Niğde Belediye Başkanı Özkan 10 Aylık Çalışmalarını Anlattı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan düzenlediği basın toplantısında Niğde'ye kazandırılan hizmetleri anlattı ve yapılacak projelerin müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde Belediyesi'nin son 10 ay içinde kente kazandırdığı yatırımları sıraladı.

Niğde'ye Hizmet İçin Tecrübemizde Var, Projelerimiz Hazır

Belediye Başkanı Özkan; "GES dediğimiz Güneş Enerji santrali projemize 5 milyon TL ödedik. Projemiz üç hafta önce çalışmaya başladı. Her ay 120 bin civarında belediyemize enerji geliri sağlıyor. Yıla vurduğumuz zaman 1 milyon civarında bir gelir sağlayacak. Biz projeye 5 milyon TL ödedik ama 4-5 yılda amorti edecek. Bu arada Kayardı rekreasyon alanımız var. Çalışmalar hızla ilerliyor. Niğde büyük bir tesis kazanacak. Efendibey Sosyal Tesisi ve Trafik Eğitim pisti bitti. Her hafta bir projemizin açılışını yapmak

Niğde Belediyesi Millet Kıraathanesi Türkiye Gündeminde

Başkan Rifat Özkan; "İletişim ve bilişim konularında belediyemiz web üzerinden ulaşımın hızlanması zamanımız teknolojisine uyulması için bilgi işlem alanında adımlar attık. Bu kapsamda halk otobüslerine wifi sistemi kurduk. Şehrimizin çeşitli park ve yerleşim alanlarına yine ücretsiz wifi sistemi kurduk. Özbelde Mevkiinde yapılan spor alanına Naim Süleymanoğlu Spor kompleksi adını vererek hem milli sporcumuzun adını yaşatıyor, hem de gençlerimizin spor yapmalarını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathaneleri projesine destek amacıyla Niğde'mizde Kızılelma Parkı içerisinde yapımını tamamladığımız alanda "Niğde Belediyesi Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi" açılışını yaptık. Ulusal basında da büyük yankı uyandıran açılışımız ile birlikte millet

Laf Değil, Hizmet Üretiyoruz

Başkan Özkan; "Niğde'yi birlikte daha güzel bir geleceğe taşımak, kentlilik bilincine sahip modern bir kent oluşturmak için hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Halkımızın isteklerine önem veren şehrin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre yerine getirme özverisinde olan bir belediye olmak yeni projeleriyle de Niğde'nin değerine değer katmak için durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeni projeler kapsamında şehrin gelecekte en büyük ihtiyaçlarından olan Derbent Mezarlığına alternatif yeni şehir mezarlıklarının alanlarını tespit ettik. Şehirde yaşayanların sosyal faaliyetlerine etki edecek yeni mesire alanları, gençlerin başka şehirlerde özendikleri ama Niğde'de olmayan macera park adı altında eğlence ve büyük park alanları sosyal etkinliklere katkı sağlayacağı düşünülen ve herkesin ailesiyle birlikte gidebileceği hobi bahçeleri şehrin sorunu trafik akışına çözüm için akıllı trafik sistemi projesi eski imamhatip bölgesinden itibaren şehir merkezi ile Efendibey Mahallesini bütün kılacak, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Necmettin Erbakan Bulvarı, ecdadımızın emanetleri tarihi eserlerin tam anlamıyla gün yüzüne çıkartılarak şehrin turizm potansiyeli arttıracak projeler, Niğde insanının yoğun talebi üzerine hazırlanan ve bir an önce yapılmasını istedikleri Büyük Alışveriş Merkezi, Seyyar satıcıların daha düzenli bir ortamda satış yapıp ekmeklerini kazanması için Seyyarlar Pazarı projesinin yanı sıra şehrin ihtiyaçları bir bir ele alınarak kısa ve uzun vadeli projeler hazırlanıp uygulanıyor" şeklinde konuştu.

Halka Hizmet Hakk'a İbadettir

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Ekmek israfına karşı Niğde Belediyesi olarak destek verilen kampanyaların yanı sıra bayat ekmeğini çöpe atma projesiyle israfa karşı önlem alıyoruz. Niğde Belediyesi halis şehir Niğde'de yaşayan herkesin her zaman yanında. Niğde Belediye Başkanlığı olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden sağlığa birçok konuda Niğde halkına destek veriyoruz. Askıda ekmek uygulamasıyla marketlere konulan cihazlarla ihtiyaç sahiplerinin ekmek almasını sağlıyoruz. Oluşturulan dernek kapsamında çok sayıda ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine burs veriyoruz. Her gün düzenli olarak Aşevimiz kapsamında hazırlanan sıcak yemekler kapı kapı ihtiyaç sahibi yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımıza ulaştırıyoruz. Evde bakım hizmetiyle yaşlılarımız ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. İhtiyaç sahiplerine soba zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla belediye olarak Karbonmonoksit dedektörleri dağıttık.

Her Zaman Engellilerimizin Yanındayız

Niğde'ye kazandırılacak nikah sarayında engelli misafirhanesinin de olacağını belirten Başkan Özkan engellilerimizi unutmadık. - NİĞDE