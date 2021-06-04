Niğde 51 Masterler Futbol Takımı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i Makamında Ziyaret Etti
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Niğde 51 Masterler Futbol Takımı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i Makamında Ziyaret Etti

Niğde 51 Masterler Futbol Takımı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i Makamında Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

19 Mayıs Futbol Şöleninde Konfederasyon Kupası Şampiyonu olarak ilimizi temsil eden Niğde 51 Masterler Kulübü Yönetimi ve takım oyuncuları, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ettiler.

19 Mayıs Futbol Şöleninde Konfederasyon Kupası Şampiyonu olarak ilimizi temsil eden Niğde 51 Masterler Kulübü Yönetimi ve takım oyuncuları, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarete; Niğde 51 Masterler Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu Başkanı Seyit Ahmet Buğdaycı, UMVK İcra Kurulu Başkanı İdris Gündoğan, Antrenör Murat Turhan, takım oyuncusu Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve takımın kalecisi Zafer Sezgin katıldılar.

19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilen Futbol şöleni ile ilgili Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'e bilgi veren Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, "37 takımla düzenlenen 19 Mayıs Futbol şöleni turnuvasında Niğde 51 Masterler takımının Konfederasyon kupası şampiyonluğunun yanı sıra, en iyi kaleci ve en iyi teknik direktör ödülünün de sahibi olduğu ve 19 Mayıs haftasında kazanmış oldukları kupayı ise Niğdeli gençlere armağan ettiklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda ise Niğde 51 Masterler Futbol Kulübü Başkanı Tasalı, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'e kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ise kulüp yönetimini ve oyuncularını tek tek tebrik ederek Niğde 51 Masterler Futbol takımına başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre

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