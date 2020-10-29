Nice şehri nerede? 3 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı Nice şehri nerede?

Nice şehri zaman zaman başına gelen terör olayları ile gündeme gelen ancak tüm doğam güzellikleri ile dikkat çeken Fransa'nın en önemli şehirlerinden birisi. Peki, 3 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı Nice şehri nerede? Nice şehri nerde?

Nice şehri Fransa'nın en dikkat çeken şehirlerinden birisi.Kendine has eğlence anlayışı ve farklı kültürünün yanı sıra zaman zaman gerçekleşen terör olaylarıyla da gündeme gelen Nice şehri Nice şehri nerde? 3 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı Nice şehri nerede?

NICE NEREDE?

Nice, Güney Fransa'da, Akdeniz sahilinde, Marsilya ile Cenova arasında yer alan bir şehirdir. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Nüfusu 347.100'dür. 71.92 km²'lik bir alana yayılmıştır. Fransa'nın beşinci büyük şehridir. 1971 yılında, Dünya Satranç Şampiyonası'na evsahipliği yapmıştır.

NICE'İN COĞRAFYASI VE ETNİK YAPISI?

Nice, batısında Var nehri, doğusunda Boron dağı ile çevrili bir alanda kurulmuştur. Monaco prensliğine 10 km. İtalya sınırına 30 km. mesafededir. Nice halkı Nisliler (fransızca Niçois) diye anılır. Bölgede kısmen Provensal dilinin bir lehçesi olan Nissart dili kullanılır. Bu dil şu anda ölmüş olan liguryan dili ile işgalci Romalıların Latincesinin karışımından oluşan bir dildir.

NICE'IN İKLİMİ NASILDIR?

Korunaklı yapısından dolayı Fransız Riviera'sında kışların en ılık olduğu yer Nice'dir. En güzel seyahat dönemi mayıs ile eylül-ekim aylarıdır. Temmuz ve Ağustos ayları oldukça sıcak geçer. Kışın ise Nice'de nadiren don görülür. Bu yüzden şehir 19. yüzyılda İngilizler ve Ruslar - tabii çarlık ailesinin de- tarafından sevilen bir kış tatil yeri idi. Şehirdeki büyük oteller ve bahçeler ile Rus ortodoks kathedralinin varlığı o dönemlerini izlerini bugüne taşır.[1] Sahilleri kumlu değil, taşlıdır. Yumuşak iklim bölgede şarap yapımcılığına olanak sunar.

NICE'IN İKLİMİ

Nice, birkaç yüzyıl boyunca Fransa ve İtalya'daki hanedanların egemenliğinde gidip geldi. Nihayet 1861'de Fransa'nın kontrolüne geçti. Ancak bu tarihe kadar bir dönem Provence'in bir dönem Savoy hanedanının, bir dönem de III. Napoleon'un ordularının kontrolüne girdi. Tüm bu dönemler boyunca salgın hastalıklara, düşman ordular tarafından yağmalara ve doğal afetlere maruz kaldı.

NICE'IN KURULUŞU VE ORTAÇAĞ YILLARI

Nice'de bulunan ilk insan yerleşimleri 400.000 yıl öncesine gider.Terra Amata kültürüne ait arkeolojik site ateşin ilk kullanıldığı yerlerden biridir, yine aynı yerde ev yapımınına ve 230.000 yıl önceze tarihlenen çakmak taşı kalıntılarına rastlanmıştır.[ Nice, muhtemelen Marsilyalı Yunanlar tarafından M.Ö. 350 yılında kurulmuş ve Liguryalılar karşısında kazanılan bir zaferin anısına, antik Yunan zafer tanrıçası Nike'nin adı şehre verilmiştir. Şehir kısa zamanda Ligurya sahillerinin en yoğun ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Şehir erken Ortaçağ'da 729'da Sarazen'lerin saldırısını püskürttü, ancak 859 ve 880'da yağmalandı ve yakıldı. Bölgede egemen olan hanedanlar arasında sürekli el değiştirdi. 1399'de Savoy hanedanının kontrolüne girdi ve 1860'a kadar Savoyların kontrolünde kaldı.

16. yüzyılda I. François ile Şarlken arasında süren savaşlarda Provence bölgesini işgal eden orduların geçiş yolu olduğu için büyük hasar gördü, ardından da salgın hastalıklar ve açlık baş gösterdi. 1536-38 yıllarındaki İtaly Savaşından sonra 1538'de yapılan Nice Anlaşması ile iki monarşi saldırmazlık imzaladılar. Ancak 1543'te Fransa-Osmanlı ittifakı Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki donanma ile Nice'i kuşattı. Barbaros şehrin yağmalanmasına izin verdi ve bir kısmını ateşe verdi, ayrıca 5.000 civarında esir aldı.

1550 ve 1580'de şehirde tekrar veba salgını baş gösterdi. 1600'de kısa süre Guise hanedanlığına geçti, 1626'da kapılarını tüm ülkelere açarak ticaret serbestisi olan bir şehir oldu ve hızla gelişmeye başladı. 1691'de Nicolas Catinat'ın kontrolüne, 1696'da tekrar Savoy hanedanına geçti, 1705'te tekrar Fransızlar tarafından işgal edildi. 1713'teki Utrecht Anlaşması ile tekrar Savoy hanedanına verildi, yine birkaç el değiştirmenin sonunda 1792'de Birinci Fransa Cumhuriyeti orduları tarafından işgal edildi, ancak 1814'e kadar Fransa'nın bir parçası olabildi, fakat bu tarihte Sardinya krallığına geçti.