NF-5 uçağı özellikleri neler? Konya'da düşen uçağın modeli nedir, neden düştü?

Konya'da düşen uçağın modeli nedir, neden düştü? Gelen son dakika bilgisine göre Konya Karatay'da bir uçak düştü ve pilotu şehit oldu. Gösteri uçağı olan NF-5 uçağının özellikleri nelerdir? Türk Yıldızları eğitim uçağı neden düştü? Türk Yıldızları NF5 özellikleri hakkında detayları ve sorulan soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

NF5 özellikleri neler? Konya'nın merkez Karatay ilçesinde akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı pilotun, şehit olduğu öğrenildi. Peki, Konya'da düşen uçağın modeli nedir, neden düştü? Konya'da düşen uçağın sorunu tespit edildi mi?

NF-5 UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir.

NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modeli. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.

Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;

Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff/ flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.

Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.

Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.

Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.

Teknik özellikler

Boyut Doneleri

Uzunluk: 47 feet 3 inch

Kanat Genişliği: 25 feet 8 inch

Ağırlık Doneleri

Azami Ağırlık: 14.732 lb.

Güç Kaynağı

Motor: 2 x GE J-85-CAN-15

Motor Gücü: 2 x 4300 lb

Performans

Azami Hız:1,72 Mach/ 710 Knot ( 1315 km/saat)

Personel

NF-5A : 1 Pilot

NF-5B : 2 Pilot

KONYA'DA DÜŞEN UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.

BAKANLIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."