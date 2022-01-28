Neyzen Tevfik vefatının 69. Yılında Kartal'da anıldı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik'i vefatının 69. yıl dönümünde Kartal'da mezarı başında anıldı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni ile; toplumdaki düzensizliklere taşlamalarıyla başkaldıran, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı), vefatının 69. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İmam Aydın ve Ali Apaydın, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Metin Şenel katıldı. Kur'an tilavetinden sonra Neyzen Tevfik'in kabrine karanfil bırakılmasıyla tören son buldu.

Törene katılan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar," Bugün burada büyük hiciv ve ney ustası Neyzen Tevfik'i ölüm yıl dönümünde tekrar anmak için bir aradayız. Kartal Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Bu noktada yaşadığı dönemde dahi yaşanan olumsuzluklara karşı kalemini eğip bükmeden hiciv yazmaya devam eden büyük ustanın gelecek nesillere de aktarılması için bu mezarı başında anmaları çok değerli buluyoruz. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL