ABD'de eylemlerin en hararetli olduğu yerde "namaz" hassasiyeti mest etti ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler sürerken New York'taki gösterilere katılan Müslüman eylemciler, diğerleri tarafından çembere alınarak korundu ve eylemlere ara verildi. New York, eylemlerin sert geçtiği ve sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un ABD polisi tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ülkede başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ederken New York'taki gösterilerde ilginç anlar yaşandı.

NAMAZ KILAN MÜSLÜMANLAR, ÇEMBERE ALINDI

New York'un meşhur bölgelerinden Brooklyn'deki eylemlere katılan Müslüman göstericiler, vakit namazını kılmak için saf tuttu.

Diğer eylemciler ise o esnada hem slogan atmaya ara verdiler, hem de polisin olası bir müdahalesine karşı Müslüman arkadaşlarını koruma çemberine aldılar.

ABD'DEKİ OLAYLAR

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.