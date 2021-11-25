- New York'ta Şükran Günü Geçit Töreni renkli görüntülere sahne oldu

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde düzenlenen Şükran Günü Geçit Töreni'nde onlarca dizi, film ve çizgi karakterin devasa balonları renkli görüntülere sahne oldu.

ABD'nin New York kentinde 1924'den bu yana her yıl düzenlenen Macy's Şükran Günü Geçit Töreni bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Manhattan'da binlerce katılımcı ile düzenlenen geçit töreninde bando takımları, dansçılar performans sergilerken, onlarca dizi, film ve çizgi karakterin devasa balonları gökyüzünde yükseldi. Balonlar arasında, Bebek Yoda, Snoopy, Şirin Baba ve Pikachu gibi dünyaca ünlü karakterler yer aldı.

Geçit törenine, katılan 8 binden fazla gösterici 4 kilometre yol kat ederken, Covid-19 salgını nedeniyle bireysel katılım ise yasaklandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı töreni, binlerce kişi ise evlerinden ve yol kenarındaki alanlardan izledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio etkinlikten önce yaptığı açıklamada, "Bu yıl geçit töreni tam gücüyle geri döndü. Yeniden doğuşumuzun büyük bir işareti olacak" dedi.

Kasım ayının son perşembe günün kutlanan Şükran Günü, ABD'de uzun bir hafta sonu tatili anlamına gelirken, ailelerin bir arada olmak için yaptığı yolculuklar sonucu ülke genelindeki seyahatler de rekor düzeyde artış yaşanıyor.