New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
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New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü

New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
09.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:50

ABD'nin New York eyaletinde dün 5 yaşındaki bir çocuğun bazı ülkelerde ortaya çıkan ve koronavirüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan ölmesinin ardından, bugün de 3 çocuğun benzer hastalıktan hayatını kaybettiği duyuruldu.

Avrupa ülkelerinin ardından ABD'de degörülen korona bağlantılı çocuk hastalığı 4 çocuğun canını aldı.

ABD'nin New York eyaletinde beş yaşındaki bir çocuğun son haftalarda ortaya çıkan ve korona virüsüyle ilişkilendirilen hastalık nedeniyle ölmesinin ardından bugün de 3 çocuk daha öldü.

KORONA BAĞLANTILI HASTALITAN ÖLEN ÇOCUKLARIN SAYI 4'E YÜKSELDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada 5 yaşındaki bir çocuğun ölümünün ardından New York'ta üç çocuğun dahakoronavirüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan öldüğünü belirtti. New York Valisi Andrew Cuomo, "Hastalık nedeniyle en az bir ölüm gerçekleşti. Şu anda araştırmalar sürüyor ancak bu hastalık nedeniyle başka ölümlerde gerçekleşmiş olabilir" demişti.

BELİRTİLERİ NELER?

Nadir görülen ve korona virüsüyle ilişkilendirilen bu hastalığın belirtileri çocuklarda görülüyor. İlk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya'da ve daha sonra Fransa ve ABD'de dahil olmak üzere en az altı ülkede tespit edilen nadir çocuk hastalığının, çoğunlukla Kovid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği biliniyor ve belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benziyor. Belirtiler arasında yüksek ateş, ishal, kusma olduğu ve semptomların aynı zamanda kalp fonksiyonlarını etkilediği ve damar iltihaplanmasına neden olduğu aktarıldı.

100'DEN FAZLA VAKA

İngiltere ve İtalya da dahil olmak üzere en az altı ülkede rastlanan çocuk hastalığı nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla vaka tespit edildi. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve İsviçre'deki doktorlar araştırmalarını sürdürüyor.

New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü

Dünya Manşet

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