New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cesetle ilgili soruşturma başlatıldı ABD'nin Brooklyn kentinde bir cenaze evinin önünde bulunan iki kamyonetteki 60'a yakın cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Brooklyn kentinde bir cenaze evinin önünde bulunan iki kamyonetteki 60'a yakın cesetle ilgili soruşturma başlatıldı. ABD korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olurken, hayatını kaybedenlerin cenazelerini koyacak yer kalmadı. Brooklyn kentinde bir cenaze evinin önündeki nakliye kamyonetlerinde 60'a yakın ceset tespit edildi. Cesetlerin kamyonete üst üste konulduğu ortaya çıktı. Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi. New York polisi, bölge sakinlerinin kötü kokular gelmesinin ardından yaptığı ihbarla ortaya çıkan olaya ilişkin soruşturma başlattı. Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan can kayıpları sonucu cenaze evinde yer kalmadığı için cenazeleri kamyonda tuttuklarını itiraf etti. 3 gün önce de Brooklyn kentinde bir hastaneden soğutucu kamyona cesetlerin topluca yüklendiği ortaya çıkmıştı. - NEW YORK Kaynak: İHA