New York'ta 11 Eylül saldırılarında ölenler törenle anıldı - Haberler
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New York'ta 11 Eylül saldırılarında ölenler törenle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılında, kurbanlar ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın da katıldığı törenle New York'ta yer alan Dünya Ticaret Merkezi'nde anıldı.

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılında, kurbanlar ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın da katıldığı törenle New York'ta yer alan Dünya Ticaret Merkezi'nde anıldı.

ABD'de yüzlerce kişi, 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ndeki (İkiz Kuleler) "Ground Zero" olarak adlandırılan Sıfır Noktası'nda toplandı. Saldırıların 20. yıl dönümü nedeniyle New York'ta düzenlenen törene, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'in yanı sıra eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşleri ile katıldı. Törenin başlamasıyla New York City Genç Halk Korosu tarafından ABD milli marşı söylendi. Şarkıcı ve söz yazarı Bruce Springsteen 11 Eylül anma töreninde, "I will see you in my dreams" adlı şarkısını seslendirdi. Törende 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için toplanan kalabalık, sessizlik içinde saygı duruşunda bulundu.

Törende terör saldırısı kurbanlarının aileleri kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşırken, hayatını kaybeden 2 bin 977 kişinin isimlerini aile üyeleri okudu. Aileler kaybettikleri yakınlarının isimlerini okurken duygu dolu mesajlarını gözyaşları içinde sevdiklerine iletti. Saldırıda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, onları her gün özlediklerini söyledi.

11 Eylül'de American Airlines Flight 11'de uçuş görevlisi olan kızı Sarah'ı kaybeden Mike Low adlı kişi konuşma yaparak, kendisine ve ailesine yardım edenlere teşekkür etti. Ayrıca 11 Eylül'ün "sayı veya tarih olarak değil, hayatını kaybeden insanların yüzleri olarak" hatırlanmasını istediğini belirtti.

BİDEN: "KAYBETTİKLERİMİZİ, AİLELERİNİN VE SEVDİKLERİNİN ACISINI ASLA UNUTAMAYIZ"

ABD Başkanı Joe Biden tören alanında konuşma yapmazken, tören sırasında Twitter'da yaptığı açıklamada, "20 yıl önce, 11 Eylül'de, nefret eylemi nedeniyle yaklaşık 3 bin hayat çalındı. Millet olarak tarihimizin en karanlık anlarından birinde, kaybettiklerimizi, ailelerinin ve sevdiklerinin acısını asla unutamayız" dedi.

Biden daha sonra, beraberinde eşiyle 11 Eylül anma törenleri kapsamında Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesinde düzenlenen törene katılmak üzere yola çıktı.

(Aylin Albayrak/İHA)

New York'ta 11 Eylül saldırılarında ölenler törenle anıldı

New York'ta 11 Eylül saldırılarında ölenler törenle anıldı

New York'ta 11 Eylül saldırılarında ölenler törenle anıldı

New York'ta 11 Eylül saldırılarında ölenler törenle anıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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