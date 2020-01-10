New York kentindeki Özgürlük Anıtı
New York Özgürlük Anıtı drone çekimleri Özgürlük Anıtı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.
10.01.2020 07:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:37
New York Özgürlük Anıtı drone çekimleri
Özgürlük Anıtı görüntüleri
NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.
Kaynak: AA