New York kentindeki Özgürlük Anıtı
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New York kentindeki Özgürlük Anıtı

New York Özgürlük Anıtı drone çekimleri Özgürlük Anıtı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.

10.01.2020 07:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:37
New York kentindeki Özgürlük Anıtı

Özgürlük Anıtı drone çekimleri

Özgürlük Anıtı görüntüleri

NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: New York kentindeki Özgürlük Anıtı
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