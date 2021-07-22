New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı
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New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı

New World'ün kapalı beta sürümü Steam'de anlık 190 bin oyuncu sayısına ulaştı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyunun tam sürümü 31 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek

Amazon Games tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu rol yapma oyunu New World, kapalı beta sürümüyle oyuncuların bir hayli ilgisini çekmeyi başardı. MMORPG severlerin mutlaka denemek istediği New World, rol yapma türündeki oyun açığını giderecek gibi görünüyor. Temmuz ayında çıkan Crowfall ve Swords of Legends Online'a göre çok daha büyük beklentilerle geliyor.

tarafından paylaşılan verilere göre New World anlık 190 bin  oyuncu sayısı ile GTA V ve Apex Legends'ın hemen arkasında bulunuyor. Steam'deki en popüler rol yapma oyunu olmasının yanı sıra Twitch'te en çok izlenen oyunların ilk üç sırasında yer alıyor.

2 Ağustos Pazartesi gününe kadar sürecek kapalı beta döneminin ardından alınan geri dönüşler doğrultusunda ihtiyaç görülen yerlerde iyileştirmeler yapılacak. 31 Ağustos tarihinde tam sürümü piyasaya sürülecek oyunu Steam mağazası üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. 109 TL fiyatla satışa sunulan oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyunun önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

    İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

    İşlemci: Intel Core i7-2600K/ AMD Ryzen 5 1400

    Bellek:  16 GB RAM

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 390X or better

    DirectX:  Sürüm 12

    Depolama:  50 GB kullanılabilir alan

    Kaynak: Playerbros

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