New World Geliştiricisi Oyunun Son Durumu Hakkında Konuştu

Geliştirici ekibinde direktörlük yapan New World geliştiricisi Scot Lane, yeni MMORPG hakkında açıklamalar yaptı. "Çok hızlı hareket ettik" diyen Lane, Amazon'un yeni MMORPG'sine dair röportaj verdi.

Amazon2un MMORPG'si New World bu yılın en başarılı çıkış yapan oyunlarından biri oldu. Yapım ilk haftalarda 900.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapsa da oyuncu sayısı son dönemde %70'den büyük bir düşüşe maruz kaldı. Çıkışından sonra "ekran kartlarına zarar veriyor" iddiasıyla yoğun eleştiri kaynağı olan oyun, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sistem açıklarıyla da birçok oyuncusunu kaybetmişti.

Amazon Games ise forumlarda oyuncular ile iletişim kurmaya ve oyunda güncellemeler yapmaya devam ediyor. Oyun Direktörü Scot Lane, geçtiğimiz gün PCGN'ye verdiği demeçte New World'un güncel durumundan söz etti. Geliştirme sürecine dair açıklamalar da yapan Lane "oyun çıktıktan bu yana çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularla iletişim kurma konusunda iyi değildik."

Verdiği demeçte "hataları çözmeye o kadar yoğunlaştık ki oyuncularla iletişim kurma konusunda sınıfta kaldık" dedi. Scot Lane aynı zamanda oyuncuların istifa edebildiği hatalar hakkında konuştu. Oyun içi ekonomiyi felakete sürükleyen bu sistem oyuncuların kolay yoldan zengin olmasına ve araç gereçlerini kopyalamasına izin veriyordu. Bu hatalar yüzünden oyun içi ekonomik sistem büyük oranda zarar gördü ve New World'un yeni oyuncular gözündeki imajı da zedelendi.

Scot Lane bu hataları çözmeye yoğunlaştıklarını fakat bu durumun başka yönlerden taviz vermelerine sebep olduğunu ifade etti.

"Sunucu temelli yaptığımız çalışmaların birçoğu bu hataları çözmeye yoğunlaşırken bölündü."

New World İçin Yeni Sunucular Açılacak mı?

PCGN ekibi birçok oyuncu tarafından dillendirilen bu soruyu New World geliştiricisi Scot Lane röportajında tekrarladı. Fakat Lane ekipte böyle bir planın olduğunu belirtse de yeni ve taze sunucular açmak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Anlık oyuncu sayısında 90.000 ve 100.000 civarında gezen New World henüz stabil bir MMORPG olmaktan hala uzak gibi görünüyor. Birçok oyuncu ise son seviyeden sonra yapılacak hiçbir şeyin kalmamasından şikayet ediyor. The Void Gauntlet güncellemesi umut verici olsa da Amazon'un MMO'sunun önünde hala uzun bir yol bulunuyor.

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