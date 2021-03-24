Nevzat Şatıroğlu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Nevzat Şatıroğlu biyografisi!

Nevzat Şatıroğlu ismi, yaşanan son gelişmelerle gündeme geldi 24 Mart 2021 günü AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Oy Pusulasında yer alan Nevzat Şatıroğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Peki, Nevzat Şatıroğlu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Nevzat Şatıroğlu biyografisi! Nevzat Şatıroğlu hakkında bilinenler ve merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEVZAT ŞATIROĞLU KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da doğan Nevzat Şatıroğlu aslen Sivaslı'dır.

1988 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde Lisans eğitimini, 2001 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programını tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ'ta Bölge Müdürlüğü, Teknik İşler ve Onarım Müdürlüğü ve Kalite Güvence Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1994-2002 yılları arasında görev yaptığı bu dönemde İGDAŞ'ta Hedeflerle Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması, Maliyet Esaslı Çalışma ve İşletme Personelinin

Eğitimi faaliyetlerine öncülük etmiştir. Doğalgaz piyasasının serbestleşmesinden sonra Kalyon Şirketler Grubu bünyesinde yer alan İnegöl Doğalgaz Dağıtım AŞ' de (İNGAZ) Genel Müdür Ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, yine aynı grup içindeki Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ'de Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuş olup, bu süreçte HES Yatırımları, Elektrik Üretimi, Doğalgaz Dağıtımı ve Ticareti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Santrali İş Geliştirme, Yerli Kömüre Dayalı TS İş Geliştirme Projeleri üzerinde çalıştı. Son olarak Türkiye'de ilk kez yapılan FSRU (Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri ) Projesinde Direktör olarak görev yaptı. Nevzat ŞATIROĞLU 4 Kasım 2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3'lü Kararname ile Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştı.

Nezat Şatıroğlunun özel hayatı hakkında bilinenler; evli ve 2 çocuk babası olduğudur. Ayrıca Şatıroğlu, İngilizce bilmektedir.