Nevşehir Valisi Becel; "Şiddete karşı kadınlarımızın yanındayız"

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İnci Becel Sever 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslar Arası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle video klip yayınladı. Vali Becel yayınlanan klipte "Kadına Yönelik Şiddet karşısında, kadınlarımızın yanındayız" mesajı verdi.

Nevşehir Valiliği tarafından yayınlanan klipte ayrıca Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdür vekili Raşit Tosun ve Avukat Pelin Şenoğlu'nun açıklamalarına yer verildi. Yayınlanan klip Nevşehir Valiliği başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşların resmi web sitelerinde yayınlanmaya başladı. Ayrıca Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslar Arası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kapalı Pazaryeri, Güzelyurt ve 2000 Evler semt pazarlarında Kadına Yönelik Şiddetle Karşı bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında TDP Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, KADES aplikasyonu ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan sokak çalışmasında ayrıca, kadınlara KADES uygulaması ve aplikasyonu konusunda bilgiler aktarıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslar Arası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılan çalışmaları olumlu bulan kadınlar 'Biz de bu şiddetin biran önce bitmesini istiyoruz. Herkesin yaşamaya hakkı var. Şiddet uygulayanların alacakları cezaların da artırılmasını istiyoruz' dedi. - NEVŞEHİR