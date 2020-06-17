Nevşehir'in ilk kadın Valisi İnci Sezer Becel göreve başladı
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Nevşehir'in ilk kadın Valisi İnci Sezer Becel göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Valiliğine atanan Vali İnci Sezer Becel görevine başladı.

Nevşehir'in ilk kadın Valisi İnci Sezer Becel göreve başladı
17.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:20

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Valiliğine atanan Vali İnci Sezer Becel görevine başladı.

Vali İnci Sezer Becel'in Nevşehir Valiliğine gelişinde Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Aydın Abak ile Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Özel Kalem Müdürü Ferudun Doğan tarafından karşılandı. Valilik makamına geçen Vali Becel, Valilik Şeref defterini imzaladı ve protokolle bir süre sohbet etti.

Nevşehir'in ilk kadın Valisi İnci Sezer Becel, yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli Nevşehirli hemşerilerim 09.06.2020 tarih ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Nevşehir Valiliğine atanmış bulunuyorum. Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Tarihi M.Ö 7000'li yıllara kadar giden ülkemizin çok önemli turizm destinasyonlarından biri olan Nevşehir'de görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. Daha önce 1995 yılında Acıgöl Kaymakam Vekilliği 2001-2006 yıllarında Gülşehir Kaymakamlığı görevini yürüttüm. Ülkesine devletine bayrağına bağlı çalışan insanların yaşadığı bu şehirde yeniden çalışacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Görev yapacağım süre zarfında kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamak, ilimizi kalkındırmak, turizm kenti olarak sahip olduğu değeri daha da ileriye taşımak toplumun her kesimi ile yakın diyalog kurmak, özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını gidermek görev önceliklerim olacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde atlatmak için çaba sarf edeceğim. Bu süreçte birlikte çalışacağım milletvekillerimize, yerel yönetim birimlerimize, STK'larımıza daire müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza, basın mensuplarına ve sevgili Nevşehirlilere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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