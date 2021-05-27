KOP, Nevşehir'de hayata geçirilecek projelere 10,9 milyon lira destek sağlayacak
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KOP, Nevşehir'de hayata geçirilecek projelere 10,9 milyon lira destek sağlayacak

KOP, Nevşehir'de hayata geçirilecek projelere 10,9 milyon lira destek sağlayacak
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir Valiliği arasında "2021 Yılı KOP Mali Destek Programları" kapsamında proje destek protokolü imzalandı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir Valiliği arasında "2021 Yılı KOP Mali Destek Programları" kapsamında proje destek protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte valilik öncülüğünde hazırlanan projelere, KOP tarafından 10 milyon 970 bin 750 liralık destek sağlanacak.

Valisi İnci Sezer Becel, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında düzenlenen imza töreninde, kabul edilen projelerin Nevşehir'e büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Sunmuş olduğumuz projelerden 14'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile kabul edildi. Önümüzdeki günlerde çalışmaları başlayacak." dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de iller arasındaki gelişmişlik seviyesini en aza indirgemek ve bölge halkının gelir seviyesini artırarak yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 2016 yılında Nevşehir'in KOP Destekleme Bölgesine alındığını, bugüne kadar kentteki 81 projeye 67 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi, Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı ile Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi gibi 14 projeye destek sağlayacak protokol, Becel ve Şahin tarafından imzalandı.

KOP, Nevşehir'de hayata geçirilecek projelere 10,9 milyon lira destek sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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