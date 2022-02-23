Nevşehir Defterdarlığından NTSO'ya ziyaret

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Defterdar Yardımcısı Hüseyin İğde ve beraberindeki heyet, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nı (NTSO) 33. Vergi Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Nevşehir Defterdar Yardımcısı Hüseyin İğde, Vergi Dairesi Müdürü Necdet İnce ve Gelir Müdür Mustafa Sevim, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. İrfan Karaca da hazır bulundu.

Ziyarette Defterdar Yardımcısı Hüseyin İğde, Vergi Haftası münasebetiyle yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler aktardı. NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli'de öncelikli olarak yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek verginin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından, tüm defterdarlık teşkilatı mensuplarının Vergi Haftasını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel