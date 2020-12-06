Nevşehir'de yem karma makinesinin içine düşen işçi öldü
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Nevşehir'de yem karma makinesinin içine düşen işçi öldü

06.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:52
Nevşehir'de yem karma makinesinin içine düşen işçi öldü

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel bir yem fabrikasında çalışan Afganistan uyruklu O.A, kürekle malzeme attığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.

Haber verilmesinin ardından fabrikaya gelen sağlık ekipleri, O.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrikanın sahibi M.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Çelik

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