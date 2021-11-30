Nevşehir'de rüzgar ve toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan rüzgar ve oluşturduğu toz bulutu, turizm merkezi Kapadokya ile kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı yer yer 45 kilometreye ulaşan rüzgar bazı binaların çatı kısımlarında hasara yol açtı.

Bölgeye gelen turistlerin uğrak merkezlerinden olan Uçhisar ve Göreme beldesinde toz bulutu görüş alanını kısıtladı.

Olumsuz hava koşullarından dolayı 4 gündür sıcak hava balon turunun gerçekleştirilemediği bölgeye gelen turistler peribacaları arasında arazi araçlarıyla gezinti yaptı.

Göreme'de acente işleten Selçuk Kılıç, AA muhabirine, rüzgar ve toz bulutu nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Turistlerin bölgeyi gezmekte zorlandığını belirten Kılıç, "Balon turları da sanırım birkaç gün daha yapılamayacak. Kuvvetli rüzgar ve toz bulutu var. Hava koşullarının normalleşmesini bekliyoruz." dedi.

Turizmci Adem Demirci de turistlerin fotoğraflarına dekor olması amacıyla oluşturulan dilek ağaçlarındaki çanakların birçoğunun kırıldığını belirterek, "Rüzgar aşırı toz bulutu oluşturdu. Gelen müşteriler kendilerini kapalı bir alana atmak için uğraşıyor. Belki de böyle bir durumla ilk kez Türkiye'de karşılaşıyorlar. Ağaçlara astığımız çanaklar kırıldı, biraz zararımız var." diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede rüzgarın şiddetinin gece saatlerinde düşmesi bekleniyor. Daha sonra yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.