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Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1741 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1741 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla faaliyet gerçekleştirdi.

Derinkuyu ilçesinde bir araçta arama yapan jandarma, 1741 bronz ve gümüş sikke buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Derinkuyu, Jandarma, Nevşehir, Güncel, Haberler

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