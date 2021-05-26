Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen, yakalandı.

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen, yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında Nevşehir plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 6 kişinin, yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye uyruklu otomobil sürücüsü A.E.İ. ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer