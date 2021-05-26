Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı
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Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı

Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen, yakalandı.

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen, yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında Nevşehir plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 6 kişinin, yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye uyruklu otomobil sürücüsü A.E.İ. ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı
Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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