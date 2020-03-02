Nevşehir Belediyespor "Spor Tırmanış Boulder Şampiyonası"ndan madalyalarla döndü

02.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:06

Spor Tırmanış Boulder Türkiye Şampiyonasında, Nevşehir Belediyespor sporcularının kendi kategorilerinde başarı elde ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen yarışlara Nevşehir'i temsilen küçükler kategorisinde katılan sporcularından Mustafa Macit Sümer'in, C kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olduğu, Zeynep Eker'in ise D kategorisinde üçüncülük elde ettiği belirtildi.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın altın ve bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ettiği kaydedilen açıklamada, Arı'nın "Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan spor kursları sayesinde Türk sporuna kazandırdığımız sporcularımız başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda çeşitli branşlarda ülkemizin milli takım kadrolarında çok sayıda Nevşehirli gencimiz yer alacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA